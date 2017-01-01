Свадьба Потапа и Насти: Сколько потратили на ресторан

Свадьбу молодожены отпразднуют в ресторане Fabius в Киеве.

Потап и Настя Каменских отпразднуют свадьбу в элитном ресторане Киева пресс-служба

Настя Каменских и Потап отпразднуют свадьбу в элитном ресторане Fabius в Голосеевском районе города Киева, говориться в сюжете ТСН.

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Ресторан предлагает авторскую кухню с итальянским оттенком. У ресторана есть собственная сыроварня, пекарня, экотеплица со свежими овощами, зеленью и травами.

Для детей в ресторане работают педагоги и аниматоры, а также владельцы заведения построили отдельный двухэтажный домик с лабиринтами, горками и игрушками. На свежем воздухе есть открытая игровая площадка.

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Так, в ресторане цены выше среднего. За филе утки по соусом кассис придется отдать 520 грн, за курицу винном соусе - 395 грн. Если гости артистов захотят филе лосося, то оно обойдется в 575 грн, филе сибаса - 595 гривен. Самое дорогое блюдо в меню - большое плато из морепродуктов, его цена 5950 грн.

Посмотреть сюжет о свадьбе Потапа и Насти Каменских можно ниже

Ранее сообщалось, что украинцы стали пышно праздновать свадьбы. Теперь богатство праздника показывает бюджет, а не количество гостей.