Кабмин обеспечил переселенцев – участников ООС жильем на 40 млн грн

Кабинет министром реконструирует общежития под жилье для полицейских за большую часть этой суммы.

30 млн гривен направят на реконструкцию общежития под жилье для полицейских facebook.com/AkhmetovFDU

В Министерстве по делам ветеранов сообщили о том, что Кабмин направил почти 40 млн гривен на жилье внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции / операции Объединенных сил.

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"Правительство утвердило порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.

Из всей суммы, Министерству внутренних дел направляются 30 млн гривен на реконструкцию общежития под жилье для полицейских, которое находится в Северодонецке Луганской области, а Министерству социальной политики – 9,8 млн гривен для реализации программы субвенции местным бюджетам.

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