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Кабмин обеспечил переселенцев – участников ООС жильем на 40 млн грн

Комментариев: 2
Кабинет министром реконструирует общежития под жилье для полицейских за большую часть этой суммы.
30 млн гривен направят на реконструкцию общежития под жилье для полицейских
30 млн гривен направят на реконструкцию общежития под жилье для полицейских
facebook.com/AkhmetovFDU

В Министерстве по делам ветеранов сообщили о том, что Кабмин направил почти 40 млн гривен на жилье внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции / операции Объединенных сил. 

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"Правительство утвердило порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.

Из всей суммы, Министерству внутренних дел направляются 30 млн гривен на реконструкцию общежития под жилье для полицейских, которое находится в Северодонецке Луганской области, а Министерству социальной политики – 9,8 млн гривен для реализации программы субвенции местным бюджетам.

Ранее сообщалось, что семьям АТОвцев не выделят участки в Киеве - вместо земли хотят выдать деньги. Предложение объясняют отсутствием свободных участков в городе.

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Теги: переселенцы, участники АТО, участники ООС, Министерство внутренних дел, Министерство социальной политики, жилье для переселенцев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.05.2019, 16:46
Оценка:  0
гость
От мульярдов яныка мвд досталось 30млн грин. Неслабое распределение экспроприированного экспроприаторами.
WTF2wtf    23.05.2019, 16:16
Оценка:  0
WTF2wtf
Вообще ниочем
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