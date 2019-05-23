Декларации членов Кабинета министров: Деньги и дома – инфографика

Самыми "бедными" среди всех министров оказались и. о. министра здравоохранения Уляна супрун и министр культуры Евгений Нищук.

Слово и дело проверили декларации глав министерств Кабинета министров Украины и выяснили, кто и чем владеет. Все декларации заполнены за 2018 год.

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Так, премьер-министр Владимир Гройсман владеет двумя квартирами, тремя жилыми домами, тремя магазинами, пятью земельными участками и двумя встроенными помещениями. Зарплата супругов Гройсман, доход от предоставления имущества в аренду, проценты, доход от предпринимательской деятельности составили 12,5 млн грн дохода.

На банковских счетах у семьи было 39,5 млн грн, 493 тыс. евро и 1,2 млн долл, наличными – 325 тыс грн.

Арсен Аваков, министр внутренних дел, владел тремя квартирами, двумя земельными участками и арендовал номер в отеле. Его семейный доход составил 12,4 млн грн: зарплата министра и его супруги, роялти, проценты, дивиденды, зарплата полученная по совместительству. На банковских счетах у семьи было 1,9 млн грн, 579,5 тыс долл, 1,6 млн евро и 200 тыс грн в виде драгоценных металлов.

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Стоит отметить наличные Авакова в разной валюте: 159 тыс грн, 45 тыс долл, 85 тыс евро, 1,9 тыс канадских долларов, 96 тыс японских йен, 4,6 тыс фунтов и 300 австралийский долларов.

Меньше всего имеет Уляна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения: у нее есть только квартира в другом праве собственности. Доход ее семьи состоит из зарплаты – 354 тыс грн. Кроме того, на банковских счетах было 12,4 тыс долл и 77,5 тыс грн. Взносы в финансовые учреждения составили 2,7 млн долл, на пенсионном счете было 509,6 тыс долл.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на 2018 владел 3 квартирами, 2 земельными участками, 1 жилым домом, гаражом и офисом. Его семейный доход составил 5,4 млн грн: зарплата, доход от предпринимательской деятельности, доход от предоставления имущества в аренду, проценты, кредитная линия к зарплатной банковской карте.

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На счетах у семьи Омеляна было 541,4 тыс грн, 536 долл и 6 евро, наличными – 160 тыс долл и 25 тыс евро.

Оксана Маркарова, министр финансов, задекларировала четыре квартиры, семь земельных участков, три жилых дома, гараж и гараж с жилыми комнатами, а также помещение для музея. Также в декларации министра финансов автомобили Honda Accord, Mercedes-Benz и Toyota Highlander.

Семейный доход за год составил 12,5 млн грн: зарплаты, проценты, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, доход от отчуждения недвижимости, от передачи имущества в аренду, зарплата по совместительству. На банковских счетах было 9,8 млн грн, взнос в финансовые учреждения – 459,2 тыс долл.

Ранее сообщалось, что стало лучше за последние 3 года работы правительства Владимира Гройсмана.