Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и соседние регионы.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил правительству Украины долгосрочный кредит с низкими процентами на суму 200 млн евро в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 23 мая.

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Средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц, – говорится в сообщении.

Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает ПРООН.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

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Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

По состоянию на май 2019 года правительством отобрано 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн, в частности ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине 1 млн евро на зеленую энергетику. Госэнергоэффективности сотрудничают с австрийско-итальянским консорциумом.