ГФС рассказали, какая зарплата у сотрудников налоговой милиции

Средняя зарплата сотрудника налоговой полиции больше 20 тыс грн.

Средняя заработная плата сотрудника налоговой милиции Государственной фискальной службы составляет 21 500 грн, передает УНН.

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Отмечается, что, по состоянию на 16 мая 2019 года, в налоговой милиции работает около 4 тыс человек.

По данным ГФС, когда как средний уровень денежного обеспечения работника налоговой милиции центрального аппарата ГФС составляет 21 500 грн, зарплата территориальных органов ГФС - 13480 грн.

Ранее сообщалось, где в мире получают больше всех по зарплате. Больше всего люди зарабатывают в Сан-Франциско.