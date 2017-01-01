Всемирный банк подтвердил замедление ВВП в Украине в 2019

Всемирный банк прогнозирует ВВП в Украине в 2019 на уровне 2,7%.

ВВП Украины в 2019 году может составить 2,7% depositphotos.com

Директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен сообщила, то Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%, передает Интерфакс-Украина.

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"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%... В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", - сказала Кахконен на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Она считает, что улучшить показатели роста экономики позволит открытие рынка земли, проведение анбандлинга, решение проблемы неработающих кредитов в госбанках, а также антикоррупционные меры.

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"Если будет прогресс по этим направлениям, то Украина получит 3,4% роста ВВП в 2020-м и 3,8% в 2021 году", - сказал ведущий экономист ВБ Фарук Кхан.

Кхан отметил, что в случае невыполнения этой повестки дня, рост экономики снизится до уровня ниже 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что ВБ назвал условия для ускорения экономического роста. Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году.