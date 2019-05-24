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Промпроизводство Украины резко пошло в рост

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Промышленное производство ускоряет рост второй месяц подряд после четырехмесячного падения.
За январь-апрель промпроизводство выросло всего на 0,6%
За январь-апрель промпроизводство выросло всего на 0,6%
Муса Магомедов / Facebook

В апреле объемы промышленного производства Украины по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 5,2%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. 

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При этом за январь-апрель промпроизводство выросло всего на 0,6%.

Так, за первые четыре месяца в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,3%, в перерабатывающей промышленности - 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 3,9%.

Ранее сообщалось, что в Украине снизилось промпроизводство. В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%.

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Теги: производство, промышленность, промпроизводство, Госстат
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.05.2019, 11:09
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упало на доллар а выросло на гривну, тоже мне перемога! и так во всем
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