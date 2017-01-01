Курс валют на 24 мая: гривна замедлила падение

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на восемь копеек – до 26,38 грн/долл, курс в покупке поднялся на 10 копеек – до 26,36 грн/долл.

В обменниках доллар можно купить утром 24 мая по 26,35 грн bigmir.net

На 24 мая, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2633,5723 гривны (+3,1025);

– 100 евро – 2933,5362 гривны (-4,9616).

Национальный банк Украины \опустил курс гривны на три копейки – до 26,33 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевело на почти 5 копеек.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на восемь копеек – до 26,38 грн/долл, курс в покупке поднялся на 10 копеек – до 26,36 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк подтвердил замедление ВВП в Украине в 2019. Всемирный банк прогнозирует ВВП в Украине в 2019 на уровне 2,7%