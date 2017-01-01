Курс валют на 24 мая: гривна замедлила падение
На 24 мая, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2633,5723 гривны (+3,1025);
– 100 евро – 2933,5362 гривны (-4,9616).
Национальный банк Украины \опустил курс гривны на три копейки – до 26,33 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевело на почти 5 копеек.
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на восемь копеек – до 26,38 грн/долл, курс в покупке поднялся на 10 копеек – до 26,36 грн/долл.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк подтвердил замедление ВВП в Украине в 2019. Всемирный банк прогнозирует ВВП в Украине в 2019 на уровне 2,7%
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