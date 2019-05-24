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Госстат назвал долю коммуналки в расходах граждан

Комментариев: 7
Зимой доля коммунальных услуг в месячных расходах украинцев в среднем составила до 13,7% или 1080 гривен.
Украинцы назвали долю коммуналки в месячных расходах
Украинцы назвали долю коммуналки в месячных расходах
Корреспондент.net

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщает Госстат. 

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По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары - 2 281 грн или 29,0%, на услуги - 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг - 1080 грн или 13,7%). 

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Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.

В четвертом квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Ранее сообщалось, что дом прокурора Кулика отключили от горячей воды из-за задолженности. Дом Кулика считается элитным жилым комплексом.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, тарифы на воду, тарифы на газ
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Комментариев (7)
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Киевлянка  (аноним)  24.05.2019, 16:37
Оценка:  0
Киевлянка
Отопление двушки хрущевки обходится зимой до 1400грн. Откуда эти журналисты-неучи берут такие цифры? Как вам не стыдно врать? А стоимость всей ЖКХ это более 2000 грн., как будто они живут не в Украине, а на Багамах.
гость  (аноним)  24.05.2019, 16:31
Оценка:  0
гость
Госстат давно пора спустить на помойку. З/п 6200 "чистыми". 2100 коммуналка. г. Краматорск, врач.
zadneprohodchik    24.05.2019, 16:02
Оценка:  0
zadneprohodchik
Киев, кв.м. Отопление 38.5 если однуха 30 кв.м.= 1155 грн только рошеновское отопление! Минимум 2000 за однушку коммуналка.
гость  (аноним)  24.05.2019, 15:24
Оценка:  +1
гость
Я так понимаю учитывают реальные платежи товарищей, к-е получают субсидию... и платят лишь часть коммуналки.
гость  (аноним)  24.05.2019, 15:22
Оценка:  +2
гость
Извините, но это полный бред! Я о 1080 грн.! Средняя платежка зимой в 2 р выше!
гость  (аноним)  24.05.2019, 15:20
Оценка:  +2
гость
Статисты, ну и формула расчёта у вас, расквадрат её в параболу.
гость  (аноним)  24.05.2019, 15:18
Оценка:  +2
гость
3.14ZDEЖ, чистой воды. З/П -8000 грн. квартира 3200грн. На кишки 4000грн. На одежду и прочие расходы????
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