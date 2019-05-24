Госстат назвал долю коммуналки в расходах граждан

Зимой доля коммунальных услуг в месячных расходах украинцев в среднем составила до 13,7% или 1080 гривен.

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщает Госстат.

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По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары - 2 281 грн или 29,0%, на услуги - 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг - 1080 грн или 13,7%).

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Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.

В четвертом квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Ранее сообщалось, что дом прокурора Кулика отключили от горячей воды из-за задолженности. Дом Кулика считается элитным жилым комплексом.