Валюта Грузии рекордно подешевела

Грузинские власти не видят оснований для паники. Они утверждают, что это временное падение лари.

С начала 2019 года лари обесценился на 4%, в том числе с начала мая facebook.com/tvkhabar24

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США рекордно упал, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 24 мая.

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Отмечается, что с начала 2019 года лари обесценился на 4%, в том числе с начала мая – на 2,8%, а за последние сутки упал еще на 0,2%, и на 24 мая установлен Национальным банком страны на очередном историческом минимуме – 2,7799 лари/$1.

До настоящего времени самый низкий курс национальной валюты к американскому доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года на уровне 2,7710 лари, а в последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Курс доллара по отношению к лари уже превышает рубеж, заложенный в госбюджет Грузии на 2019 год на уровне 2,66 лари/$1.

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При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара в четверг достигает 2,79 – 2,81 лари/$1, что отражается на росте потребительских цен, и прежде всего, на импортируемую в Грузию продукцию.

Между тем власти не видят оснований для паники. Как заявил журналистам министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, имеет место лишь временное падение лари, что нормальное явление для действующего в стране плавающего обменного курса.

"Ничего тревожного нет. Это краткосрочные колебания, ответом на которые является долгосрочная экономическая политика", – сказал министр.

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По его словам, периоды краткосрочных колебаний существовали, и всегда будут существовать, особенно в развивающихся странах с малой экономикой.

"Лекарством от этого является именно дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, которую мы проводим, и так будем продолжать", – заявил глава Минфина.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.

Ранее сообщалось, что жена Саакашвили проиграла выборы в Грузии. Руловс набирает 42,75% голосов, тогда как ее конкурент от правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия Георгий Шенгелия - 54,45%.