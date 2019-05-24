В Украине подешевеет газ для промышленности

Минимальная цена на газ для промышленных потребителей установлена на уровне 5 803 гривен за тысячу кубометров.

НАК Нафтогаз понизил цену на природный газ в июне для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 24 мая.

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Отмечается, что по сравнению с ценами на май, с 1 июня цены будут снижены на 7,6-7,9%.

Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 803 – 6 423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Ранее сообщалось, что Коболев заявил о том, что нужно найти миллиард долларов на газ. У Нафтогаза недостаточно средств для закупки газа на будущий отопительный сезон согласно плану.