НБУ опустил курс гривны: Курс валют на 27 мая

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на четыре копейки – до 26,34 грн/долл, курс в покупке упал на шесть копеек – до 26,30 грн/долл.

В обменниках доллар утром, 27 мая, можно по 26,30 грн bigmir.net

На 27 мая, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2647,4780 гривны (+13,9057);

– 100 евро – 2961,7336 гривны (+28,1974).

Национальный банк Украины опустил курс гривны почти на 14 копеек – до 26,47 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 30 копеек.

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копеек – до 26,348 грн/долл, курс в покупке упал на шесть копеек – до 26,30 грн/долл.

Ранее сообщалось, что ЦИК сообщила точную цифру залога должны внести партии на парламентских выборах. Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля 2019 года.