Деньги Павла Лазаренко могут вернуться Украине - Луценко

США помогут Украине вернуть 160 млн долларов, выведенных Лазаренко.

Мы неоднократно стучали в двери американской правоохранительной системы, чтобы совместно создать следственную группу, ответа пока нет, - заявил Луценко facebook.com/photo.php?fbid=354326948060097

Во время интервью для Liga.net генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о деньгах Лазаренко: "Американские правоохранители обратились к нам с предложением снять арест на возвращение $ 160 млн в Украине. Мы согласились".

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Bigmir)Net изучило интервью Юрия Луценко.

Журналист: Вернуть что-то из США почти невозможно. Вот, например, деньги Лазаренко.

Луценко: Это другая история. Но, как раз в деньгах Лазаренко есть прогресс. Юлия Тимошенко очень переживала, чтобы это не взорвалось во время выборов. Но я не использую уголовные производства в избирательной кампании.

Еще в конце прошлого года США начали процедуру заключения соглашения с Лазаренко по арестованных у него $ 220 млн. Американская сторона запросила у Украины, на какую сумму мы претендуем. Мы ответили.

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Журналист: $ 220 млн Лазаренко вернутся в бюджет?

Луценко: Украина претендует на $ 160 млн, то есть на сумму, которая, по данным следствия, выведена из Украины. Деньги находятся под арестом и Украины, и США. Американские правоохранители обратились к нам с предложением снять наш арест под гарантии США возвращения именно $ 160 млн в Украине. Мы согласились.

Но потом Лазаренко так и не пошел на сделку с американским следствием. Насколько я понимаю, теперь они будут добиваться полной конфискации всех $ 220 млн. Хотя сам Лазаренко мог бы рассчитывать при сделке на значительную сумму.

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Журналист: Он украл деньги, и ему что-то еще может остаться?

Луценко: Ему предложили сделку. Это все происходило в ходе выборов в Украине. И это было чувствительным. Возможно, поэтому он откладывал решение этого вопроса. И на данный момент нет окончательного решения. Или он окончательно отказался от сделки или нет, я точно не знаю.

Журналист: Он, что не хотел подставлять Тимошенко?

Луценко: Ну, зачем так. Он занимается своим интересом. Для меня принципиально не то, сколько средств останется или не останется у него, мне важно, чтобы все $ 160 млн, которые доказано были выведены из Украины, вернулись в Украину.

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Американцы нам дают гарантии - $ 160 млн, а остальные разделим, как считаем нужным. Мы говорим: да. И готовы снять все аресты под гарантии США о передаче части средств в бюджет Украины.

Журналист: Вам содействует в этом Джулиани?

Луценко: Нет, тема Лазаренко не имеет ничего общего с Джулиани. Это просто одно из дел, в котором мы находимся в очень тесной коммуникации с американской системой. А вот в деле $ 7 млрд (деньги выведены из Украины во время правления Януковича) у нас коммуникация не происходит. И до моего назначения и после моего назначения.

Мы неоднократно стучали в двери американской правоохранительной системы, чтобы совместно создать следственную группу, ответа пока нет.

Ранее сообщалось, что адвокат Юрия Луценко защищает интересы Кауфмана-Грановского. Игорь Фомин, адвокат Юрия Луценко, писал в ГПУ на счет судей, передавших одесский аэропорт в управление страной.