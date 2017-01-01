Какой залог должны внести партии на парламентских выборах - цифра от ЦИК
Центральная избирательная комиссия поделилась размером залога для кандидатов в парламент, а также открыла счет для зачисления этих средств, передает 24 Канал.
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Так, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривен.
Кандидат в одноименном округе должен будет оставить 41 тысячу 730 гривен залога.
С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральной избирательной комиссии. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом.
Ранее сообщалось, что МВФ готов к сотрудничеству после выборов. В Международном валютном фонде ожидают назначения нового правительства Украины.
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