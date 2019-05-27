В Украине резко подешевел молодой картофель

Стоимость раннего картофеля в Украине упала до самого низкого уровня за три года и составляет 9-17 гривен за килограмм.

Цены на молодой картофель упали до самого низкого за 3 года уровня Алтапресс

Украинские рынки завалили молодой картошкой отечественного производства. В результате цены на ранний овощ в конце мая опустились до рекордно низкого уровня за последние три года. Об этом сообщает Инфо-Шувар со ссылкой на дынные собственного ценового мониторинга.

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Причем предложение со стороны украинских фермеров продолжает увеличиваться во всех регионах страны.

Стоимость отечественной молодой картошки колеблется сейчас в диапазоне 9-17 грн за килограмм, в зависимости от размера. Это минимум на 30% ниже, чем в тот же период прошлого года, и на 15% меньше, чем в конце мая 2017-го.

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Импортную картошку в Украину пока еще завозят из Франции и Азербайджана. Предлагают ее по цене от 10 до 20 грн за кило. Однако во второй половине мая этого года спрос почти полностью сместился в сторону отечественной продукции, поэтому объемы импорта сокращаются.

Ранее сообщалось, что Госстат назвал расходы украинцев на продукты. В среднем украинцы тратят на продукты питания 3649 гривен в месяц. Четверть из этой суммы идет на мясо и колбасу.