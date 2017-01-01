Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд кубов

В Украину за сутки поступило из Европы более 53 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 мая апреля достиг 11 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в понедельник, 27 апреля.

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За прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано более 77 млн кубов газа. Отбор из хранилищ не производился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 52,34 млн кубов газа: из Словакии – 33,64 млн куб. м, из Венгрии – 14,41 млн куб. м, а из Польши – 4,29 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила почти 58 млн куб. м газа.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевеет газ для промышленности. Минимальная цена на газ для промышленных потребителей установлена на уровне 5 803 гривен за тысячу кубометров.