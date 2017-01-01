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В Киеве более 60 предприятий задолжали работникам зарплату

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В общем сумма задолженности перед столичными работниками составляет 172,4 млн грн.
Доля задолженности государственных предприятий среди крупнейших должников составляет почти 70%
Доля задолженности государственных предприятий среди крупнейших должников составляет почти 70%
НБУ

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания временной комиссии по вопросам погашения задолженности сообщила, что более 60 предприятий, зарегистрированных в столице, имеют задолженность по выплате зарплат, передает УНН. 

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"Ситуация по состоянию выплат заработной платы несколько ухудшилась. Долг увеличился на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас составляет 172,4 миллиона гривен. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию", - заявила Хонда.

Она отметила, что среди крупнейших должников - государственные предприятия (почти 70% от общей суммы задолженности): компании, входящие в состав ГК "Укроборонпром", Государственного космического агентства, Минрегиона, Министерства инфраструктуры и другие. 

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Погасить задолженность большинство предприятий-неплательщиков обязались  до 1 августа 2019 года.

В пресс-службе также отметили, что в течение января - апреля 2019 проанализирована ситуация на 113 предприятиях-должниках. Руководителям компаний предоставлено 308 рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет. Инфографика создана по данным Госстата, без учета временно оккупированной АР Крым и зоны проведения ООС.

Больше всего за период с 2014 по 2019 года задолжали жителям Луганской области, хотя в этом году они немного сократились - с 505 млн грн в январе до 457 млн грн в апреле, а Донецкая область заняла первое место. 

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Теги: зарплата в украине, зарплатный долг, невыплата зарплаты, задолженность по выплате зарплаты, государственные предприятия
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