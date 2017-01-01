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Какие убытки Украине принес захват РФ кораблей на Азове: Точная цифра

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Из-за захвата и обстрела Россией украинских кораблей Украина потеряла 260 млн грн.
Украина потеряла 260 млн грн из-за захвата кораблей Россией
Украина потеряла 260 млн грн из-за захвата кораблей Россией
facebook.com/novostidni

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook о том, что из-за захвата и обстрела Россией 3 украинских кораблей и взятия в плен 24 моряков Военно-морских сил ВСУ, Украина потеряла 260 млн грн в ноябре 2018 года. 

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22 пленных моряка были членами экипажа кораблей, еще 2 – сотрудниками Службы безопасности.

Следователи военной прокуратуры Украины оценили убытки от захвата Россией украинских военных судов при их прохождении через Керченский пролив в ноябре прошлого года в 260 миллионов гривен, – сообщил Матиос. 

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Матиос также добавил, что украинский суд дал разрешение на задержание 15 российских военных. Агрессия РФ вблизи Керченского пролива: украинский суд разрешил задержать 15 военных РФ , которые причастны к вооруженной агрессии и захвату в плен 24 моряков вблизи Керченского пролива. Речь идет о четырех российских адмиралах, девяти офицерах и двух рядовых военных.

Украинский суд дал разрешение на задержание 15 российских военных
Украинский суд дал разрешение на задержание 15 российских военных
facebook.com/MatiosAnatolii

Ранее сообщалось, что Мариупольский порт потерял 33% флота. В министерстве считают, что стоит организовать переквалификацию работников порта, когда заработает зерновой терминал.

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Теги: агрессия РФ, конфликт на азове, Украина и РФ, Анатолий Матиос, захват кораблей
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