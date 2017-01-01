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Минагрополитики ожидает рекордный урожай зерновых

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По оптимистичному сценарию министерства, урожай вырастет на 1%, по пессимистичному - упадет на 4%.
В этом году ожидается снижение урожая кукурузы
В этом году ожидается снижение урожая кукурузы
flickr.com

В этом году урожай зерновых будет не хуже предыдущего. По оптимистичному прогнозу, рост урожая ожидается на 1% до 70,8 млн тонн. Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в ходе конференции Grain Ukraine 2019 в понедельник, 27 мая, передают Українськi Новини

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"Касательно наших предварительных прогнозов... этот сезон мы ожидаем точно не хуже предыдущего", - сказала она.

В частности, ожидается повышение урожая пшеницы на 9,3% до 26,9 млн тонн, ячменя - на 12,3% до 8,2 млн тонн, однако предвидится снижение урожая кукурузы на 7,5% до 33,1 млн тонн.

При этом, согласно пессимистичному прогнозу, урожай снизится на 4% до 67,4 млн тонн. 

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Так, урожай пшеницы может повыситься на 5,3% до 25,9 млн тонн, ячменя - на 2,7% до 7,5 млн тонн, а кукурузы снизиться на 14,2% до 30,7 млн тонн.

Трофимцева отметила, что ожидает строительства 95 новых элеваторов и 29 перерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что в США ожидают рекордный урожай зерновых в Украине. В нынешнем году урожай зерновых в Украине превысит 72 миллиона тонн, прогнозируют американские специалисты.

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Теги: прогноз, урожай, зерно, зерновые культуры, Минагрополитики, рекордний урожай
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