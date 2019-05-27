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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в три раза

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С начала текущего года Нацбанк приобрел на межбанке более $1,3 млрд, а продал – около $200 млн.
Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года составила $1116,77 млн
Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года составила $1116,77 млн
flickr.com

Национальный банк в период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов, что более чем в три раза больше объема, выкупленного неделей ранее. Об этом сообщается на сайте регулятора в понедельник, 27 мая. 

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Отмечается, что центробанк купил валюту с использованием инструмента matching: 40 млн долл – по наилучшей цене купли-продажи, 30 млн долл – по единому курсу.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн. Чистая покупка валюты составила $1116,77 млн.

Ранее сообщалось, как вести личный бюджет, чтобы избежать "финансовых пробоин". Финансовые советники говорят, что украинцы повально не ведут личный бюджет.

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Теги: доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, межбанковский курс валют
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.05.2019, 13:39
Оценка:  +2
гость
Что бы ни трындели тут российские боты, а в реале НБУ только сдерживает укрепление гривны своими покупками валюты.
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