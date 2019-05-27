НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в три раза

С начала текущего года Нацбанк приобрел на межбанке более $1,3 млрд, а продал – около $200 млн.

Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года составила $1116,77 млн flickr.com

Национальный банк в период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов, что более чем в три раза больше объема, выкупленного неделей ранее. Об этом сообщается на сайте регулятора в понедельник, 27 мая.

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Отмечается, что центробанк купил валюту с использованием инструмента matching: 40 млн долл – по наилучшей цене купли-продажи, 30 млн долл – по единому курсу.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн. Чистая покупка валюты составила $1116,77 млн.

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