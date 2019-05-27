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"Я 3 года держал стабильность": Гройсман о денежном положении Украины

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Премьер-министр рассказал о курсе, резервах и долгах Украины.
Владимир Гройсман заявил, что "сейчас страна находится по балансу в хорошем финансовом состоянии"
Владимир Гройсман заявил, что "сейчас страна находится по балансу в хорошем финансовом состоянии"
Урядовий портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал во время интервью для ICTV о том, что МВФ работает в Украине, а по балансу страна сейчас находится в хорошем финансовом состоянии. 

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“Мы в диалоге. То есть для МВФ важно, чтобы при пересмотре программы была засвидетельствована четкая политика, что дальше будет делать государство“, – сказал Гройсман.

Гройсман напомнил, что Украина нарастила валютные резервы, которые превышают 20 млрд долларов.

“Сейчас страна находится по балансу в хорошем финансовом состоянии. Мы накопили 20 млрд долларов валютных резервов, доллар был абсолютно стабилен, даже шел к снижению, на едином казначейском счету около 60 млрд грн. Все программы финансируются. Я три года эту стабильность держал и накапливал резервы“, – заявил Гройсман. 

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Он уточнил, что стратегия стратегия действующего правительства заключалась в том, чтобы отдать долги или снизить их уровень до минимума. И это удалось сделать, ведь уровень госдолга по отношению к ВВП снизился с 80% до 59%.

Ранее сообщалось, чего ждать украинцам в экономике от проведения досрочных выборов. После выбора президента Украина очутилась в состоянии перестановок и изменений.

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Теги: экономика Украины, премьер-министр, Владимир Гросйман, МВФ, Украина и МВФ
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гость  (аноним)  27.05.2019, 18:35
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Пидapac ты гpocя и бaлaбoл. Иди ты на xyй вместе с мвф.
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