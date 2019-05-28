Цены на автогаз в Украине выросли из-за Казахстана

Казахский трейдер приостановил отгрузку СУГ в Украину из-за рисков, связанных с антиукраинскими санкциями РФ.

Стоимость сжиженного газа на аукционах мелких производителей 27 мая выросла на 2200-2900 грн/т, сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.

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Цена на торгах Природные ресурсы (Geo Alliance) выросла на 2 910 грн/т до 21 700 грн/т по сравнению с ценами прошлого аукциона (22 мая). Regal Petroleum продала СУГ по 21 000 грн/т, что на 2 180 грн/т дороже цены торгов 22 мая.

В Консалтинговой группе А-95 сообщили, что средняя оптовая цена СУГ на газонаполнительных станциях 27 мая выросла на 1,5% (на 330 грн/т) до 21 400 грн/т.

По словам трейдеров, цены подскочили почти на 15% из-за приостановки отгрузок СУГ в Украину крупнейшим казахским трейдером Тенгизшевройл, на который приходится до 20% месячного объема импорта. Дополнительное давление на цены оказывает общая неопределенность отностиельно поставок СУГ со стороны России после 1 июня, отмечают трейдеры.

Ранее сообщалось, что компания из Казахстана остановила отгрузки СПГ в Украину. Разрешения на прохождение украинской границы после 1 июня от российской стороны нет, утверждают источники.