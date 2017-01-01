Нацбанк укрепил гривну: Курс валют на 28 мая

Американская валюта, по данным НБУ, подорожала на 15 копеек, а евро - 14 копеек. Курс гривны на межбанке остался стабильным.

На 28 мая, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2632,5682 гривны;

– 100 евро – 2947,9499 гривны.

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 15 копеек – до 26,32 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,33-26,37, к закрытию котировки составили 26,33-26,36. Торги по евро начались с котировок 29,4974-29,5370, к закрытию котировки составили 29,4790-29,5047.

Ранее сообщалось, что советник президента просит не обращать внимания на дефолт Коломойского. Александр Данилюк отметил, что восстанавливать экономику после дефолта тяжело, а пострадают в основном самые бедные слои населения.