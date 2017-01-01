Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк укрепил гривну: Курс валют на 28 мая

Комментариев: 0
Американская валюта, по данным НБУ, подорожала на 15 копеек, а евро - 14 копеек. Курс гривны на межбанке остался стабильным.
Нацбанк укрепил гривну
Нацбанк укрепил гривну
пресс-служба НБУ

На 28 мая, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

Читай также: МАУ выплатит по 250 евро пассажирам, которых "забыла" в аэропорту

– 100 долларов США – 2632,5682 гривны;

– 100 евро – 2947,9499 гривны.

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 15 копеек – до 26,32 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,33-26,37, к закрытию котировки составили 26,33-26,36. Торги по евро начались с котировок 29,4974-29,5370, к закрытию котировки составили 29,4790-29,5047.

Ранее сообщалось, что советник президента просит не обращать внимания на дефолт Коломойского. Александр Данилюк отметил, что восстанавливать экономику после дефолта тяжело, а пострадают в основном самые бедные слои населения.

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь