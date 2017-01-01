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В ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро - фото

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Дизайн новых банкнот немного изменился. Они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты.
Новые купюры будут легче помещаться в кошельках
Новые купюры будут легче помещаться в кошельках
Корреспондент.net

Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза во вторник, 28 мая. Об этом днем ранее сообщил Европейский Центробанк. 

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Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

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Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.

Сейчас на купюры номиналом 500 евро приходится 2,3% всех банкнот в европейской валюте, находящихся в обращении.

Ранее сообщалось, что в Европе показали самую дорогую банкноту. Швейцария представила самую дорогую в Европе банкноту. Купюру в 1000 франков нового образца также станет второй по ценности в мире.

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Теги: ЕС, деньги, Евросоюз, евро, банкноты, купюра, банкнота
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