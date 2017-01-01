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Банки увеличили прибыль почти на 70% – НБУ

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В Нацбанке назвали три основных фактора роста банковской прибыли и ожидают, что доходность финучреждений останется высокой.
Нацбанк обнародовал данные о прибыльности банковской системы Украины
Нацбанк обнародовал данные о прибыльности банковской системы Украины
Пресс-центр НБУ

Платежеспособные банки продолжают получать рекордные прибыли. В январе-апреле 2019 года чистая прибыль финучреждений составила 18,1 млрд гривен – на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд). Такие данные накануне обнародовал Национальный банк Украины. 

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Отмечается, что доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% – до 77 млрд гривен, тогда как расходы – на 20%, до 59 млрд гривен.

В НБУ указали, что основными факторами роста банковской прибыли стали: рост чистых процентных доходов банков на 18% – до 26 млрд гривен, рост чистых комиссионных доходов – на 20%, до 13,7 млрд гривен, положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – на 3,9 млрд гривен.

В Нацбанке ожидают, что в 2019 году доходность банковского сектора останется высокой.

Ранее сообщалось, что банки должны вернуть деньги владельцу, если их снял мошенник. Нацбанк хочет переложить понесенные убытки с владельца карты на его банк.

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Теги: банки, банк, НБУ, банки Украины, прибыль, Нацбанк, Банковская система
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