Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ломбарды в Украине предлагают кредиты под 213% годовых

Комментариев: 2
За год средняя годовая ставка по кредитам в ломбардах выросла на 24 пункта.
В Украине стало меньше ломбардов, но люди стали чаще брать в них кредиты
В Украине стало меньше ломбардов, но люди стали чаще брать в них кредиты
facebook.com/colordesign.kiev

Украинские ломбарды предоставляют кредиты со средним размером ставки в 213% годовых, что на 24 пункта выше, чем в прошлом году, передает ТСН. 

Читай также: Ломбардам разрешат проводить валютно-обменные операции – НБУ

Украинцы оформили за год около 12 миллионов таких кредитов, где большинство займов взяли под залог ювелирной продукции. Средний размер займа в ломбарде составляет полторы тысячи гривен.

Однако, отмечается, что самих ломбардов стало меньше на 13,5% за год.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще сдают вещи в ломбард, чтобы дотянуть до зп или погасить кредит. В Украине ломбардов становится все больше из-за возрастающего спроса.

Поделись:
Теги: быстрые деньги, ломбард, вещи в ломбард, ценности, продажа украшений в ломбард, ломбарды в украине, процентная ставка в ломбарде, кредит в ломбарде
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  28.05.2019, 13:15
Оценка:  0
гость
Украинские барыги и ростовщики. В Польше ломбарды гораздо выгоднее.
Boxerogos    28.05.2019, 13:08
Оценка:  0
Boxerogos
Ростовщики и барыги процветают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь