Ломбарды в Украине предлагают кредиты под 213% годовых

За год средняя годовая ставка по кредитам в ломбардах выросла на 24 пункта.

В Украине стало меньше ломбардов, но люди стали чаще брать в них кредиты facebook.com/colordesign.kiev

Украинские ломбарды предоставляют кредиты со средним размером ставки в 213% годовых, что на 24 пункта выше, чем в прошлом году, передает ТСН.

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Украинцы оформили за год около 12 миллионов таких кредитов, где большинство займов взяли под залог ювелирной продукции. Средний размер займа в ломбарде составляет полторы тысячи гривен.

Однако, отмечается, что самих ломбардов стало меньше на 13,5% за год.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще сдают вещи в ломбард, чтобы дотянуть до зп или погасить кредит. В Украине ломбардов становится все больше из-за возрастающего спроса.