В ЦИК рассказали, что только на бюллетени потратят 295 млн грн

Такую сумму потратят на 30 млн бюллетеней.

На данный момент, по заявленным тендерам, стоимость выборов в парламент в 2019 году будет составлять более 344 млн грн depositphotos.com

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время брифинга рассказал о том, что стоимость печати и доставки избирательных бюллетеней для проведения парламентских выборов 21 июля составляет 295 млн грн, передает UBR.

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“Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней — 295 млн грн. Бюллетеней необходимо будет изготовить примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, поскольку у нас выборы на многомандатных округах (более 30 млн шт) и выборы на общенациональном многомандатном избирательном округе — это тоже более 30 млн бюллетеней“, — сказал он.

Также отмечается, что ожидаемая стоимость тендера на изготовление и доставку более 3 тыс избирательных ящиков составляет свыше 11 млн грн, а услуги по изготовлению и доставке архивных боксов составят, предварительно, более 4 млн грн.

“ЦИК 25 мая было объявлено 4 лота по публичным закупкам. Первый — закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в многомандатном избирательном округе.

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Ожидаемая стоимость этих торгов — более 14 млн грн. Следующее — закупка услуг по изготовлению и доставке бланков протоколов участковых, окружных избирательных комиссий и бланков актов и тому подобное. Ожидаемая стоимость этого тендера — более 20 млн грн“, — отметил Радченко.

Радченко также добавил, что согласно закону, за 10 дней до голосования должны быть доставлены информационные плакаты избирательных партий, которые также будут печататься за государственные средства.

На данный момент проблемой ЦИК является то, что неизвестно количество партий, которые пойдут на выборы и невозможно выбрать типографию — из-за отсутствия четких требований к длине печатных станков, которая будет зависеть от количества партий и длины избирательного бюллетеня.

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Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время того же брифинга заявила, что для изготовления избирательных бюллетеней необходимо около 600 т бумаги.

“Количество бюллетеней — в два раза больше, очевидно, для их изготовления необходимо вдвое больше материалов — это почти 600 т бумаги, которую также надо заранее изготовить, — сказала она.

Она уточнила, что учитывая очень сжатые сроки подготовки к парламентским выборам, они рискуют не успеть провести вовремя все тендерные процедуры, связанные, в частности, с изготовлением избирательных бюллетеней.

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А также она отметила, что наибольший риск заключается в том, что Антимонопольный комитет может заблокировать результаты уже проведенных тендеров в случае, если у него будут сомнения относительно процедуры их проведения.

Ранее сообщалось, какой залог должны внести партии на парламентских выборах. партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривен. Кандидат в одноименном округе должен будет оставить 41 тысячу 730 гривен залога.