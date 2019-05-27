Что обещали выполнить мэры летом и сколько на это потратят: Инфографика

Мэры разных городов Украины пообещали выполнить ряд заданий в течении следующих трех месяцев.

Слово и дело следит за обещаниями политиков и их выполнением. В этот раз журналисты отметили, что обещали сделать мэры нескольких городов Украины, а также сколько на это придется потратить денег.

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Например, мэр Киева Виталий Кличко пообещал в июле 2017 года построить канатную дорогу между правым и левым берегом Днепра через два года. На 4 января 2018 года Киевское инвестиционное агентство планирует устроить инвестиционный конкурс стоимостью 21-22 млн долл. на строительство канатной дороги с Почтовой площади на Труханов остров в Киеве.

На данный момент работы не начаты. Обещание отремонтировать летом Крещатик скорее всего тоже будет провалено.

По состоянию на апрель было известно, что на разработку проектно-сметной документации для ремонта потратят 18,2 млн грн (2,6 млн грн выделят в этом году, 15,5 млн – в следующем). Но на ее разработку понадобится 10 месяцев.

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Мэр Запорожья Владимир Буряк обещал в июне закончить реконструкцию путепровода на проспекте Металлургов. Сколько потратят на реконструкцию пока не сообщается.

У городского головы Ровно Владимира Хомко, как и у Кличко, подходит срок обещания достроить стадион Авангард. Обещание он давал в июне 2017-го, в августе реконструкция все еще не началась.

По словам Хомко, проблема была в том, что проект до сих пор не согласован в Киеве. Работы начались только в этом году, по состоянию на апрель на стадионе разбирали трибуны и демонтировали беговые дорожки. На строительство стадиона собирались потратить 60 млн грн.

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Андрей Райкович в июне должен выполнить обещание приобрести пять троллейбусов с автономным ходом. Отмечается, что 1 троллейбус с автономным ходом, собранный на заводе Южмаш, стоит 7,8 млн грн.

"У нас будет еще 10 троллейбусов с автономным ходом. В декабре будет пять и, я думаю, где-то в мае-июне еще пять. Мы выходим в парк из 30 новых троллейбусов, 10 из них с автономным ходом, 11 старых троллейбусов, которые работают, технически исправны и 30 новых автобусов", – рассказал мэр Кропивницкого в конце прошлого года.

Задания на лето некоторых мэров Украины Слово и дело

Ранее сообщалось, как разбогатели украинские меры в 2018 году. Некоторые главы городов избавились от имущества, а другие наоборот - приобрели.