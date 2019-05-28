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Приват обжаловал решение суда о денационализации

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ПриватБанк подал апелляцию на два решения Окружного административного суда Киева, который назвал национализацию банка незаконной.
Суд по делу ПриватБанка продолжится 4 июня
Суд по делу ПриватБанка продолжится 4 июня
Корреспондент

Решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации ПриватБанка было обжаловано в суде. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба банка. 

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Ранее была подана апелляция на два решения Окружного админсуда столицы, согласно которым отменялось решение Нацбанка о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства и определения перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обжаловал два решения суда по Привату. Центробанк подал жалобы на оба решения суда о незаконности национализации ПриватБанка.

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Теги: банк, суд, НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, национализация
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Комментариев (1)
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Peyot    28.05.2019, 15:56
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Peyot
А давайте каломойскому будут платить только зебилы голосовавшие за сцыклоуна!
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