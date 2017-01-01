Экспертный прогноз роста экономики Украины ухудшен - МЭРТ
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли, передает пресс-служба ведомства во вторник, 28 мая.
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Эксперты государственного и негосударственного сектора экономики, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 - на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%.
Согласно апрельскому консенсус-прогнозу экспертами также ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6 % - в 2022 году.
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В свою очередь, согласно оценкам молодежи, принимавшей участие в дискуссии, рост потребительских цен ожидается на уровне 10,7% в 2019 году, 9,7% в 2020 году, 9,8% в 2021 году и 8% в 2022 году.
По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки.
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Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие: усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.
Ранее сообщалось, чего ждать украинцам в экономике от проведения досрочных выборов. После выбора президента Украина очутилась в состоянии перестановок и изменений.
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