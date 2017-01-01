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Экспертный прогноз роста экономики Украины ухудшен - МЭРТ

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Прогноз по ВВП на текущий год снижен до 2,7% с 3,3%. Эксперты также ожидают роста потребительских цен, сообщили в Минэкономики.
Минэкономики также прогнозирует повышение цен
Минэкономики также прогнозирует повышение цен
Getty Images

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли, передает пресс-служба ведомства во вторник, 28 мая. 

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Эксперты государственного и негосударственного сектора экономики, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 - на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%.

В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу экспертами также ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6 % - в 2022 году. 

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В свою очередь, согласно оценкам молодежи, принимавшей участие в дискуссии, рост потребительских цен ожидается на уровне 10,7% в 2019 году, 9,7% в 2020 году, 9,8% в 2021 году и 8% в 2022 году.

По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки.

Среди рисков названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции. 

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Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие: усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Ранее сообщалось, чего ждать украинцам в экономике от проведения досрочных выборов. После выбора президента Украина очутилась в состоянии перестановок и изменений.

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Теги: экономика, Минэкономики, повышение цен, ВВП, Кабмин Украины, курс гривны, экономика Украины, украинская экономика, рост цен
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