Украина договорилась с МВФ о новой программе
Украина договорилась с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Читай также: МВФ готов к сотрудничеству после выборов
"Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины", - сказал он в эфире 112 Украина.
Состоявшиеся во вторник, 28 мая, переговоры с МВФ Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".
Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о важности МВФ для Украины. На сегодняшний день вопрос стоимости газа не является актуальным со стороны МВФ, заверил Андрей Герус.
Полная версия правил
а как же рогули и боярышник? где вопли свидомых? представьте, если бы такая новость из россии была, что бы тут творилось с хохломордыми..
вот такая ублюдочная двойная политика "мирового порядка"... и свидомня поганая лихо ее выучила