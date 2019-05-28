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Украина договорилась с МВФ о новой программе

Комментариев: 4
Состоявшиеся 28 мая переговоры с МВФ Александр Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".

Украина договорилась с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. 

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"Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины", - сказал он в эфире 112 Украина.

Состоявшиеся во вторник, 28 мая, переговоры с МВФ Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о важности МВФ для Украины. На сегодняшний день вопрос стоимости газа не является актуальным со стороны МВФ, заверил Андрей Герус.

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Теги: МВФ, видео, Александр Данилюк, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (4)
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Kostos    28.05.2019, 19:05
Оценка:  -2
Kostos
Ватка, вонять и негадавать срочно!
Nikolas_Adver    28.05.2019, 19:22
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
В Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь
а как же рогули и боярышник? где вопли свидомых? представьте, если бы такая новость из россии была, что бы тут творилось с хохломордыми..
вот такая ублюдочная двойная политика "мирового порядка"... и свидомня поганая лихо ее выучила
Nikolas_Adver    28.05.2019, 19:24
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
а слова "жопа, боярышник, вата" надо вам меньше писать. психология говорит, что вы-пьянь светлоголубая плюшевая...
Kostos    28.05.2019, 19:38
Оценка:  0
Kostos
манdавошка макеевская, а хде я написал шопа? Ахахахаха Ты, воен, всё про своё больное место не забудешь?
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