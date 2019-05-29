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У Зеленского назвали сроки получения транша МВФ

Комментариев: 4
Новый транш можно ожидать после формирования правительства либо после парламентских выборов.
Украина может получить транш от МВФ в конце лета
Украина может получить транш от МВФ в конце лета
depositphotos.com

Украина может получить следующий транш кредита от Международного валютного фонда в конце лета или осенью. Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи команды Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда, передает Униан

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"После формирования правительства либо после парламентских (выборов - ред.). Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Поэтому тут важно сотрудничество с МВФ... Конец лета или осенью (можно ожидать новый транш фонда - ред.)", - сказал Данилюк.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с МВФ о новой программе. Состоявшиеся 28 мая переговоры с МВФ Александр Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".

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Теги: МВФ, СНБО, секретарь СНБО, Владимир Зеленский, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  29.05.2019, 11:07
Оценка:  -1
гость
Смотришь на действия "молодой команды" и понимаешь, что нихера меняться в Украине не будет Все те же танцы с бубном, все те же цели . Война будет продолжаться, народ бедствовать.
kin78    29.05.2019, 11:16
Оценка:  0
kin78
а так же смеялся с Украины, проституткой называл, с этими траншами МВФ..Актер-квнщик он может и неплохой, но за что уважать как человека, я право и не знаю, должны же у мужика быть принципы, а то в квартале и на дебатах столько пафосных речей, а по сути под перьями все та же куриная ж....
33  (аноним)  29.05.2019, 10:59
Оценка:  +1
33
За свои
33  (аноним)  29.05.2019, 10:59
Оценка:  +1
33
Пора научиться жить ха свои!
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