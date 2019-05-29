У Зеленского назвали сроки получения транша МВФ

Новый транш можно ожидать после формирования правительства либо после парламентских выборов.

Украина может получить транш от МВФ в конце лета depositphotos.com

Украина может получить следующий транш кредита от Международного валютного фонда в конце лета или осенью. Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи команды Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда, передает Униан.

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"После формирования правительства либо после парламентских (выборов - ред.). Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Поэтому тут важно сотрудничество с МВФ... Конец лета или осенью (можно ожидать новый транш фонда - ред.)", - сказал Данилюк.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с МВФ о новой программе. Состоявшиеся 28 мая переговоры с МВФ Александр Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".