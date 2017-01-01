Доллар снова вырос: Курс валют на 29 мая

НБУ понизил курс гривны к доллару почти на 8 копеек.

В обменниках Украины в среду утром доллар подорожал до 26,60 грн за долл bigmir.net

На 29 мая, среду, НБУ установил следующие официальные курсы валют:

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100 дол. США - 2640.6167 (+8,0485);

100 евро - 2955.3782 (+7,4283).

Национальный банк Украины понизил курс гривны почти на 8 копеек – до 26,40 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 7,5 копеек.