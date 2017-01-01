Доллар снова вырос: Курс валют на 29 мая
НБУ понизил курс гривны к доллару почти на 8 копеек.
На 29 мая, среду, НБУ установил следующие официальные курсы валют:
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100 дол. США - 2640.6167 (+8,0485);
100 евро - 2955.3782 (+7,4283).
Национальный банк Украины понизил курс гривны почти на 8 копеек – до 26,40 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 7,5 копеек.
Ранее сообщалось, что Украина договорилась с МВФ о новой программе. Состоявшиеся 28 мая переговоры с МВФ Александр Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".
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