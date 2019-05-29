Зарплаты украинцев за год выросли на 21% - Госстат

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019 года составила 10 269 грн.

Средняя номинальная заработная плата украинцев в апреле достигла 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Об этом говорится в данных Госстатистики.

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Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019-го составила 10 269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы в 4 173 грн.

По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,3%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2018 года) - на 21,1%. Читай также: На рынке труда Украины начался сезонный ажиотаж: Кого ищут - инфографика При этом, реальная заработная плата в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года сократилась на 0,8%, а против апреля 2018 года выросла на 11,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, кто в Украине является миллионером и откуда у них деньги. Всего 1 на 8000 украинцев задекларировали миллион гривен дохода в 2018 году.