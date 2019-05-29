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Зарплаты украинцев за год выросли на 21% - Госстат

Комментариев: 4
Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019 года составила 10 269 грн.
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч гривен
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч гривен
Корреспондент.net

Средняя номинальная заработная плата украинцев в апреле достигла 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Об этом говорится в данных Госстатистики. 

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Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019-го составила 10 269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы в 4 173 грн.

По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,3%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2018 года) - на 21,1%. 

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При этом, реальная заработная плата в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года сократилась на 0,8%, а против апреля 2018 года выросла на 11,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, кто в Украине является миллионером и откуда у них деньги. Всего 1 на 8000 украинцев задекларировали миллион гривен дохода в 2018 году.

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Теги: Украина, зарплаты, зарплата, Госстат
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  29.05.2019, 12:03
Оценка:  0
гость
реальная заработная плата в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года сократилась на 0,8%,

Вот как то странно... Зрадоперемога?А где зарплаты депутатов ВР по 14тыс. гривен,забылись уже? В общем средняя температура по больнице
гость  (аноним)  29.05.2019, 11:41
Оценка:  0
гость
Доблестные всуки тоже ежедневно по 10 "сепаров" знищивают, а наших втрат немае. Ну по крайней мере канал еспресо так вещает.
гость  (аноним)  29.05.2019, 11:30
Оценка:  +1
гость
так это зарплата только госслужающих и чиновников, а не средняя зарплата украинцев,90% украинцев являются не штатными а наемными работниками.
гость  (аноним)  29.05.2019, 11:03
Оценка:  0
гость
Ху-х пакрашення пачалося криза минула.
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