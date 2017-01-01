Зеленский, Маркарова и Смолий рассказали о новой программе с МВФ

Также президент рассказал, зачем распустил Раду.

Владимир Зеленский объяснил, что распустил Раду, так как она потеряла возможность принимать ответственные решения Администрация Президента

Владимир Зеленский на встрече с представителями МВФ, на которой также присутствовали председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова заявил о том, что Украина будет оставаться для Международного валютного фонда (МВФ) партнером, который выполняет свои обязательства.

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"К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский объяснил, что распустил Раду, так как она потеряла возможность принимать ответственные решения. Он добавил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который на этой неделе будет направлен в парламент.

Присутствующий на заседании глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина нуждается в сотрудничестве с МВФ, так как "это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики".

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"До конца текущего года наша страна должна выплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 млрд долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", – сказал глава НБУ.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова добавила, что своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга является "залогом доверия иностранных инвесторов к Украине, основой репутации государства на международной арене".

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали сроки получения транша МВФ. Новый транш можно ожидать после формирования правительства либо после парламентских выборов.