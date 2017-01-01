Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На референдум Зеленского о мире с Россией потратят 1 млрд грн

Комментариев: 0
Данная сумма в бюджет-2019 не заложена.
На референдум Зеленского могут потратить 1 млрд грн
На референдум Зеленского могут потратить 1 млрд грн
depositphotos.com

На возможный референдум о мирных соглашениях с Российской Федерацией команда президента Владимира Зеленского должна будет потратить приблизительно 1 млрд грн, передает РБК-Украина. 

Читай также: Референдум - это не перекладывание ответственности на народ: Вакарчук обратился к Зеленскому

Данная сумма не заложена в бюджет Украины на 2019 год. Однако, любой другой опрос, кроме референдума, не может быть организован за счет средств из госбюджета, так как референдум в плане процедуры имеет много общего с выборами. В частности, вместо избиркомов собираются комиссии по референдуму, а процесс администрирует ЦИК.

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская рассказала, что на данный момент без профильного закона непонятен статус и последствия такого референдума. Она предполагает, что в команде президента Владимира Зеленского называют "референдумом" нерепрезентативные опросы общественного мнения в интернете или в партийных палатках на улице. 

Читай также: Зеленский, Маркарова и Смолий рассказали о новой программе с МВФ

"Это подмена понятий. Опросы регулярно проводит и власть, и оппозиция. Потому эти заявления скорее свидетельствуют о непонимании того, что такое референдум. Разделить ответственность можно за счет референдума, а не опроса общественного мнения, которые проводят многие социологические компании на постоянной основе.

Как можно переложить ответственность на граждан через социологический опрос? Это манипуляция", — сказала Айвазовская.

Ранее сообщалось, что Вакарчук отреагировал на предложение Зеленского о референдуме. Святослав Вакарчук напомнил нынешнему главе государства, чем закончился референдум по Brexit.

Поделись:
Теги: референдум, референдум о мире с РФ, Украина и РФ, Владимир Зеленский, стоимость референдума
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь