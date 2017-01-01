На референдум Зеленского о мире с Россией потратят 1 млрд грн

Данная сумма в бюджет-2019 не заложена.

На возможный референдум о мирных соглашениях с Российской Федерацией команда президента Владимира Зеленского должна будет потратить приблизительно 1 млрд грн, передает РБК-Украина.

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Данная сумма не заложена в бюджет Украины на 2019 год. Однако, любой другой опрос, кроме референдума, не может быть организован за счет средств из госбюджета, так как референдум в плане процедуры имеет много общего с выборами. В частности, вместо избиркомов собираются комиссии по референдуму, а процесс администрирует ЦИК.

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская рассказала, что на данный момент без профильного закона непонятен статус и последствия такого референдума. Она предполагает, что в команде президента Владимира Зеленского называют "референдумом" нерепрезентативные опросы общественного мнения в интернете или в партийных палатках на улице.

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"Это подмена понятий. Опросы регулярно проводит и власть, и оппозиция. Потому эти заявления скорее свидетельствуют о непонимании того, что такое референдум. Разделить ответственность можно за счет референдума, а не опроса общественного мнения, которые проводят многие социологические компании на постоянной основе.

Как можно переложить ответственность на граждан через социологический опрос? Это манипуляция", — сказала Айвазовская.

Ранее сообщалось, что Вакарчук отреагировал на предложение Зеленского о референдуме. Святослав Вакарчук напомнил нынешнему главе государства, чем закончился референдум по Brexit.