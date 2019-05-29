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ЕС назвали условие получения 500 млн евро Украиной

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Евросоюз предлагает продолжить программу макрофинансовой помощи.
Катарина Матернова, Оксана Маркарова и Кристиан Даниэльсон на конференции в Сараево (слева направо)
Катарина Матернова, Оксана Маркарова и Кристиан Даниэльсон на конференции в Сараево (слева направо)
twitter.com/danielssoneu

Кристиан Даниельсон, гендиректор директората NEAR Еврокомиссии, на встрече с журналистами в Киеве рассказал о том, что Европейский союз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой Украина может получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа, передают Финансы. 

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“Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи”, – заявил представитель Еврокомиссии.

Даниельсон не рассказал, с кем обсуждал данный вопрос, однако напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине, а также отметил несколько условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполненными.

“Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации. 

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Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии”, – подчеркнул Даниельсон.

Система проверки электронных деклараций является давним требованием ЕС, но Украина его все еще не выполняет.

Он уточнил, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования. 

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Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердила четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что по заявлению Минфина, каждая вторая гривна бюджета взята в долг. За четыре месяца доходы госбюджета составили 322 млрд гривен - половина из них взята в долг.

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Теги: кредит, кредит Украины, Кристиан Даниельсон, финансовая помощь, макрофинансовая помощь
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.05.2019, 13:49
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Alexsy    29.05.2019, 13:33
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Alexsy
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