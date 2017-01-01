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Глава миссии МВФ в Украине прокомментировал досрочные выборы в Раду

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Миссия МВФ уверяет, что препятствий для сотрудничества с Украиной нет.
Глава миссии МВФ в Украине прокомментировал досрочные выборы в Раду
© Администрация Президента
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  • "Мы не видим препятствий для сотрудничества", - заявил глава миссии МВФ в Украине
  • "Мы не видим препятствий для сотрудничества", - заявил глава миссии МВФ в Украине
Глава миссии МВФ в Украине прокомментировал досрочные выборы в Раду
"Мы не видим препятствий для сотрудничества", - заявил глава миссии МВФ в Украине
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Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

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"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку", – сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Руководитель миссии назвал досрочные выборы в Раду новой возможностью для ускорения преобразований в стране. 

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Он также подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов – Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Ранее сообщалось, что Зеленский, Маркарова и Смолий рассказали о новой программе с МВФ. Также президент рассказал, зачем распустил Раду.

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Теги: МВФ, Украина и МВФ, транш от МВФ, новая программа с МВФ, Рон ван Роден
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