За рекламную кампанию на ТВ партии заплатят до 3 тыс грн за секунду

Больше всех за рекламу берут на телеканале Интер – 2897 гривен.

Предвыборная рекламная кампания на выборах в парламент 2019 будет стоить дорого flickr.com

Политические партии, которые баллотируются на парламентских выборах 2019, должна будут заплатить от 1,2 грн за секунду до 2 897 грн за секунду телеканалам за рекламу во время избирательной кампании.

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Об этом сообщило гражданское движение ЧЕСНО, проанализировав расценки на ТВ.

Например, перед президентскими выборами стоимость рекламы на ТРК Украина составляла за секунду 5 658 грн, но к парламентским выборам снизилась до 2 829 грн за секунду.

Дороже всего просят на Интере – 2 897 грн за секунду между 19:00 и 20:00. Дешевле всего там реклама стоит по 518 грн между 6:00 и 7:00.

На НТН за секунду в вечернем прайме просят 518 гривень. На телеканале 1+1 секунда политической рекламы в ночное время стоит не менее 900 гривень, в прайм-тайм - до 2 250 гривень. В период президентской гонки расценки на канале были меньшими. Тогда ее минимальная стоимость составляла 320 гривень, а максимальная – 1 050 гривень.

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На телеканале Прямой секунда полит рекламы в праймтайм составит 700 грн, а в другое время – 500 грн. На 5 канале, который принадлежит Порошенко, секунда в вечернем прайме максимально стоит 277,16 гривни, а минимально – 88,72 гривни.

Одни из самых низких цен на политическую рекламу на Общественном. Во время президентской кампании реклама на UA: Перший стоила не больше 70 гривень за секунду, теперь цена опустилась до 63,56 гривни.

Стоимость одной секунды рекламы на телевидении Украины Чесно

Ранее сообщалось, какой залог должны внести партии на парламентских выборах. Так, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривен. Кандидат в одноименном округе должен будет оставить 41 тысячу 730 гривен залога.