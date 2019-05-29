Сырая нефть дешевеет: Почему бензин и дизель в Украине не дешевеют

Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.

Рост нефтяных котировок больше не поддерживается обострением в кризисных точках мира и ростом числа военных конфликтов, передает UBR. Цена на баррель нефти марки Brent на 16 мая составила 72,9 долл, а к понедельнику, 27 мая, снизилась до 67,3 долл и продолжает падать.

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Но украинские заправки стоимость не снижают. В отличии от эталонной нефти которая просела на 5 долл/барр, средняя розничная стоимость дизтоплива и бензина А-95 в Украине упала всего на несколько копеек.

Отмечается, что традиция медленного реагирования Украины даже на резкие снижения мировых нефтяных цен много лет исходила из ущербной корпоративной и производственной структуры нашего рынка.

Недавно она получила шанс изменится вместе с властью: государство имеет прямые рычаги управления отраслью, поскольку управляет трубопроводной монополией Укртранснафта и двумя нефтяными терминалами в Порту Пивденном и в Херсоне.

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С помощью тарифных скидок власть могла бы получить отраслевой рост, но не пользуется такими рычагами в основном по политическим причинам.

Государственная нефтяная стратегия была принята только в 2018 году. На тактике задачи стратегии никак не сказались. Она исходила из открытого противостояния властей с группой Приват Игоря Коломойского и одновременного удовлетворения властями интересов двух нефтекомпаний-фаворитов. Развитию рынка это не помогало.

Главными на рынке нефтепродуктов Украины украинская пресса считает группу компаний WOG. Ее ключевые фигуры, к примеру Степан Ивахив, связаны с провластной парламентской фракцией Воля Народа. Крупный учредитель WOG Иван Дыминский долгое время был бизнес-партнером главы Минтопэнерго Игоря Насалыка по управлению компанией-импортером "Тирас Петроль".

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Фаворитизм учредителей WOG проявлялся и в том, что государство в лице Фонда госимущества закрывало глаза на принадлежащий группе и давно остановленный Херсонский НПЗ. Когда-то он был крупнейшим в странах Черного моря заводом производителем флотского мазута и темных нефтепродуктов.

Glusco и Proton Energy, торговые агенты подсанкционной российской компании Роснефть, являются вторым фаворитом на рынке Украины. Они явно не выполняют инвестиционные обязательства перед ФГИУ по принадлежащему им украинскому Лисичанскому НПЗ.

Страны Каспия вместе с Китаем имеют возможность заставить РФ "открыть трубу" на этот гигантский НПЗ, и тогда структура украинского нефтяного рынка стала бы совершенно иной.

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Но пока Glusco и Proton в 2014-2019 годы заглушали свой НПЗ и процветали на импорте, в Киеве предпочитали не сотрудничать в продуктивной нефтяной политике с континентальным Китаем и Казахстаном. Складывалось впечатление что в Киеве кто-то получает хорошие бонусы, не создавая дискомфорта для Роснефти и Proton Energy.

Возможно, в Украине скоро начнется смена фаворитов государственной нефтяной политики. В таком случае группа Приват сможет вернуть себе влияние на трубопроводную монополию Укртранснафты. Откуда власти со скандалом выгнали партнеров Игоря Коломойского и усадили менеджеров близких к WOG.

По другим прогнозам, которые имеют мало шансов на реализацию, если ушедший в "политическую автономию" премьер-министр Владимир Гройсман найдет компромиссы с Игорем Коломойским и другими украинскими нефтяными магнатами, которые до недавно были не в фаворе у властей, таком случае Украина сможет в срочном порядке заняться тем, чем занимается подавляющее большинство других стран: изгнанием неэффективных частных собственников из простаивающих НП3.

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Если на них зайдут не офшорные, а вменяемые и системные иностранные инвесторы, конкуренция вырастет и украинский рынок начнет реагировать на перемены мировых нефтяных цен намного быстрее, чем он реагирует сейчас.

Ранее сообщалось, что цены на нефть обвалились на 4-5% за день. Котировки на нефть падают из-за резкого увеличения запасов сырья в США, а также ухудшения торгового конфликта Пекина и вашингтона.