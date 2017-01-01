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Курс валют на 30 мая: НБУ резко опустил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 22 копейки – до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку – до 26,70 грн/долл.
В обменниках доллар утром, 30 мая, можно купить по 26,70 грн
В обменниках доллар утром, 30 мая, можно купить по 26,70 грн
bigmir.net

На 30 мая, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2668,3376 гривны (+27,7209);

– 100 евро – 2976,7974 гривны (+21,4192).

Национальный банк Украины опустил курс гривны почти на 28 копеек – до 26,68 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на 21 копейку.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 22 копейки – до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку – до 26,70 грн/долл.

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали сроки получения транша МВФ. Новый транш можно ожидать после формирования правительства либо после парламентских выборов.

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