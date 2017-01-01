ТОП-4 самых неэффективных распорядителей госсредств среди ведомств

Первое место среди рейтинга самых растратных ведомств Украины заняло Министерство инфраструктуры.

В список ведомств с неэффективной растратой госсредств попали Мининфраструктуры, Минздрав, ГПУ и Госслужба по делам ветеранов depositphotos.com

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Верховной Раде поделился списком самых неэффективных распорядителей бюджетных средств среди ведомств Украины, передает UBR.

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"Впервые в истории Счетной палаты, по итогам проведенных в 2018 году аудитов, мы составили рейтинг самых неэффективных распорядителей средств. Это выглядит так:

Министерство инфраструктуры — почти 55%;

Министерство здравоохранения — 42%;

Генеральная прокуратура — 37%;

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО — 16%", — сказал он.

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Пацкан уточнил, что данные ведомства наиболее неэффективно управляли бюджетными средствами, однако этот рейтинг составлен, исходя из тех объектов, которые были запланированы на 2018 год еще предыдущим составом Счетной палаты.

Он также отметил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушений при использовании бюджетных средств на сумму около 17 млрд грн.

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