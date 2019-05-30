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"Увольнение Рожковой – посягательство на независимость Нацбанка" - НБУ

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В Нацбанке считают, что депутат, подавший иск на замглаву НБУ, угрожает стабильности гривны.
Народный депутат Савчук подал иск на замглаву НБУ Екатерину Рожкову
Народный депутат Савчук подал иск на замглаву НБУ Екатерину Рожкову
НБУ

Национальный банк Украины выступил с заявлением о том, что иск народного депутата Юрия Савчука (НФ) с требованием ограничить полномочия замглавы Национального банка Катерины Рожковой является попыткой блокирования работы НБУ и угрозой для стабильности гривны. 

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"В случае удовлетворения Окружным административным судом Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и созданы угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - сказано в сообщении.

В Нацбанке считают, что на ограничение работы Рожковой нет законных оснований.

"Основание - увольнение заместителя председателя Национального банка "по решению суда" - законодательством не предусмотрено", - отмечается в заявлении. 

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В юридическом департаменте НБУ заявили, что "обеспокоены ситуацией, что украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка".

"Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - сказал начальник управления претензионно-исковой работы юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассказали, как роспуск Рады повлиял на валюту. Глава Нацбанка пока не видит поводов для кризиса, но уже заметил колебания.

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Теги: НБУ, иск против Рожковой, Катерина Рожкова, Юрий Савчук, Окружной админсуд Киева
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Комментариев (2)
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П    30.05.2019, 14:03
Оценка:  0
П
Рожкова уже лет пять, как сидеть должна. А по поводу стабильности национальной денежной единицы, это шантаж. НБУ не частная лавочка.
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 14:10
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Сажать в порядке оглашения приговоров! Сначала - Янык!
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