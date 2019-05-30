Чем дальше, тем больше: Топливо в Украине может подорожать из-за РФ

С 1 июня вступают в силу новые правила ввоза продукции из России.

Антимонопольные комитет проинформировал о том, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 года новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

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Для того, чтобы осуществлять поставки, придется брать разрешение у Министерства экономического развития РФ.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран", – говорится в сообщении.

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В АМКУ также отметили, что новые правила "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".

В ведомстве добавили, что сообщили об угрозах для рынка в Администрацию президента, Совет национальной безопасности и обороны, а также Кабинет министров.

Ранее сообщалось, что будет с бензином в ближайшее время. На стоимость нефтепродуктов могут повлиять ограничения РФ и давление Трампа на ОПЕК.