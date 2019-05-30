Чем дальше, тем больше: Топливо в Украине может подорожать из-за РФ
Антимонопольные комитет проинформировал о том, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 года новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.
Читай также: Стоимость топлива за последние 5 лет выросла в 2 раза: Инфографика
Для того, чтобы осуществлять поставки, придется брать разрешение у Министерства экономического развития РФ.
"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран", – говорится в сообщении.
Читай также: Украина определила дату переговоров с РФ о нефти
В АМКУ также отметили, что новые правила "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".
В ведомстве добавили, что сообщили об угрозах для рынка в Администрацию президента, Совет национальной безопасности и обороны, а также Кабинет министров.
Ранее сообщалось, что будет с бензином в ближайшее время. На стоимость нефтепродуктов могут повлиять ограничения РФ и давление Трампа на ОПЕК.
Полная версия правил
пид0рошенко же за последние 3 года уже 1000 раз повторил (а за ним и педрот-порохобот, галутина-вротберутина и иже с ними) что у вас "ОСТОТОЧНО ПРОЩЕВАЙ". а тут оказывается 80% гсм покупают у России, а это спонсирование "агрессора" и наполнение бюджета РФ!
Кроме того что дороже, так еще и логистика цену накрутит, через балтию и беларусь? Поляков? На черном море нет приемных терминалов достаточной мощности, да и у Ирана нельзя покупать, остальное через посредников. В общем везде вроттердам+