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Чем дальше, тем больше: Топливо в Украине может подорожать из-за РФ

Комментариев: 8
С 1 июня вступают в силу новые правила ввоза продукции из России.
Стоимость бензина в Украине может значительно вырасти
Стоимость бензина в Украине может значительно вырасти
flickr.com

Антимонопольные комитет проинформировал о том, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 года новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. 

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Для того, чтобы осуществлять поставки, придется брать разрешение у Министерства экономического развития РФ.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран", – говорится в сообщении. 

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В АМКУ также отметили, что новые правила "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок". 

В ведомстве добавили, что сообщили об угрозах для рынка в Администрацию президента, Совет национальной безопасности и обороны, а также Кабинет министров.

Ранее сообщалось, что будет с бензином в ближайшее время. На стоимость нефтепродуктов могут повлиять ограничения РФ и давление Трампа на ОПЕК.

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Теги: топливо, стоимость топлива в украине, стоимость топлива в 2019, стоимость бензина 2019, запрет РФ на экспорт нефти
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Комментариев (8)
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Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 18:26
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
И правильно, сосите куй недоевропейцы)
Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 18:30
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Янык был вам куевый, по 10 грывней за литр - 95 епанные ишаки)))
гость  (аноним)  30.05.2019, 18:06
Оценка:  +1
гость
погодите погодите погодите ПОГОДИТЕ!!!!!!!!
пид0рошенко же за последние 3 года уже 1000 раз повторил (а за ним и педрот-порохобот, галутина-вротберутина и иже с ними) что у вас "ОСТОТОЧНО ПРОЩЕВАЙ". а тут оказывается 80% гсм покупают у России, а это спонсирование "агрессора" и наполнение бюджета РФ!
гость  (аноним)  30.05.2019, 18:06
Оценка:  0
гость
Вчера в новынах передали один бензиновый верблюд на харьковщине сильно обгорел - из России в баках своего буса тягал бенз и продавал (соседи кажут на 5гр дешевле). Неаккуратно сливал электронасосом. Жалко мужика...хоть бы выжил
гость  (аноним)  30.05.2019, 18:01
Оценка:  +1
гость
Muzobozz

Кроме того что дороже, так еще и логистика цену накрутит, через балтию и беларусь? Поляков? На черном море нет приемных терминалов достаточной мощности, да и у Ирана нельзя покупать, остальное через посредников. В общем везде вроттердам+
Muzobozz    30.05.2019, 17:54
Оценка:  +2
Muzobozz
Это закономерно.Ведь у нас нет своей нефти,есть только НПЗ.Но беда в том что любое другое сырьё,кроме российского,стоит минимум на 20% дороже.А за ценами на топливо автоматически вырастут цены на абсолютно все товары.Ждёмс!
гость  (аноним)  30.05.2019, 17:36
Оценка:  +1
гость
А что ж вы хотите? И на xyй сесть и рыбку съесть? Договора расторгли, сцанкции первые ввели - получите ответку и распишитесь!
Вспышка_Справа    30.05.2019, 17:30
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Кто бы сомневался, что цены, холод, град, это Путин виноват!
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