Китайцы зарабатывают на продаже футболок с изображением ЗЕ - фото

В интернет-магазинах продают футболки, чашки и чехлы для телефоном с фотографиями Владимира Зеленского.

Несколько китайских магазинов интернет-площадки AliExpress стали продавать чехлы для смартфонов iPhonе новых моделей, футболки и необычные чашки с изображением президента Владимира Зеленского, передает Страна.

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Так, например, футболки продают в трех вариантах: два принта с портретами самого Зе и один с Василием Голобородько, героем сериала "Слуга народа". Цена такой вещи 10,78 долл или 285 гривен (по курсу НБУ на 30.05.2019 года).

За большие размеры придется заплатить дороже - около 365 гривен. Однако, доставка бесплатная.

Также, любой из семи видом чехлов для мобильных телефонов с изображением Владимира Зеленского можно заказать за 2,09 долл (около 56 грн) а любой Айфон выше 6-ки.

Ранее сообщалось, что китайцы намерены производить электробусы в Украине. Китайская компания Skywell собирается наладить производство электрических автобусов в Украине.