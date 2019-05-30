США дала Украине 10 млн долларов на кибербезопасность – Голос Америки

США профинансирует подготовку украинских студентов в сфере кибербезопасности.

Студентов из Украины учат кибербезопасности в США flickr.com

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В свежем выпуске Голоса Америки сообщили, что Соединенные штаты выделили Украине 10 миллионов долларов для подготовки специалистов по кибербезопасности, которых, как оказалось, в Украине не хватает.

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Ранее сообщалось, что США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ. Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.