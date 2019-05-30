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США дала Украине 10 млн долларов на кибербезопасность – Голос Америки

Комментариев: 1
США профинансирует подготовку украинских студентов в сфере кибербезопасности.
Студентов из Украины учат кибербезопасности в США
Студентов из Украины учат кибербезопасности в США
flickr.com

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В свежем выпуске Голоса Америки сообщили, что Соединенные штаты выделили Украине 10 миллионов долларов для подготовки специалистов по кибербезопасности, которых, как оказалось, в Украине не хватает.

Смотреть выпуск ниже

Ранее сообщалось, что США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ. Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.

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Теги: Украина и США, США, кибербезопасность, голос Америки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.05.2019, 19:46
Оценка:  +1
гость
Опять США дали 10 лямов в долг, что бы на эти гроши оплатить США услуги по обучению спецов.
Учитесь как нужно делать бизнес.
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