США дала Украине 10 млн долларов на кибербезопасность – Голос Америки
США профинансирует подготовку украинских студентов в сфере кибербезопасности.
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В свежем выпуске Голоса Америки сообщили, что Соединенные штаты выделили Украине 10 миллионов долларов для подготовки специалистов по кибербезопасности, которых, как оказалось, в Украине не хватает.
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Ранее сообщалось, что США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ. Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.
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