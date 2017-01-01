Нефть подешевела до двухмесячного минимума

В ходе торгов нефть марки Brent упала ниже 66 долларов за баррель, а WTI - ниже 58 долларов.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь. На торгах в четверг, 30 мая, цена Brent упала ниже 66 долларов за баррель - минимум с 28 марта.

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Так, к 19:00 стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% - до $65,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $1,29 (2,21%) – до $57,52 за баррель.

Нефть подешевела на фоне данных о запасах в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей. Эксперты ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.

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Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 16 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет - почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.