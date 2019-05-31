Гривна продолжила падение: Курс валют на 31 мая

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 21 копейку – до 26,95 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 21 копейку – до 26,91 грн/долл.

В обменниках доллар также растет - 31 мая утром купить доллар можно по 26,80 грн bigmir.net

На 31 мая, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2687,2573 гривны (+18,9197);

– 100 евро – 2991,9923 гривны (+15,1949).

Национальный банк Украины опустил курс гривны почти на 19 копеек – до 26,87 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал еще почти на 15 копеек.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 21 копейку – до 26,95 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 21 копейку – до 26,91 грн/долл.

Ранее сообщалось ТОП-30 самых больших налогоплательщиков за последние 5 лет. За 5 лет госкомпании потеснили олигархов.