Гривна продолжила падение: Курс валют на 31 мая
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 21 копейку – до 26,95 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 21 копейку – до 26,91 грн/долл.
На 31 мая, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2687,2573 гривны (+18,9197);
– 100 евро – 2991,9923 гривны (+15,1949).
Национальный банк Украины опустил курс гривны почти на 19 копеек – до 26,87 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал еще почти на 15 копеек.
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 21 копейку – до 26,95 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 21 копейку – до 26,91 грн/долл.
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