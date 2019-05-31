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Мировые цены на нефть усилили снижение

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Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$65,03 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала до $56,39.
Цена на "черное золото" стремительно падает
Цена на "черное золото" стремительно падает
flickr.com

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на фоне публикации данных о запасах сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 30 мая. 

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Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 22:20 по Киеву упали на $2,84 (4,18%) – до $65,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,42 (4,11%) – до $56,39 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTI составляет $8,64 в пользу Brent.

Ранее сообщалось, что нефть подешевела до двухмесячного минимума. В ходе торгов нефть марки Brent упала ниже 66 долларов за баррель, а WTI - ниже 58 долларов. 

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Теги: нефть, США, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.05.2019, 10:35
Оценка:  +1
гость
А бензин и автогаз в Украине снова подорожал... Не ребзя, цэ нэ эуропа, а просто опа!
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