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Нацбанк определил лучшие монеты года - фото

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Памятные монеты набора К 100-летию Национальной академии наук Украины изготовлены из серебра и имеют номинал 5 гривен.
Нацбанк каждый год определяет лучшую монету Украины
Нацбанк каждый год определяет лучшую монету Украины
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины подвел итоги ежегодного конкурса Лучшая монета года Украины за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в четверг, 30 мая. 

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Отмечается, что в номинациях Лучшая монета года и Лучшее раскрытие темы награды присуждены памятным монетам набора К 100-летию Национальной академии наук Украины: Эра мира, Эра перемен, Эра технологий, Человек, время, пространство. Они изготовлены из серебра, а номинал каждой монеты – 5 гривен.

Авторы эскизов всех монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы монет: Эра мира и Эра перемен – Анатолий Демьяненко, Эра технологий – Владимир Демьяненко, Человек, время, пространство – Атаманчук. Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

Фото: НБУ 
 

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в "опилки" и складывают в "ульи".

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Теги: монета, монеты, конкурс, НБУ, Нацбанк
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